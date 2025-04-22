24 جنيهًا.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم 22 أبريل 2025

مفاجأة سارة للعديد من الأسر المصرية حيث انخفضت أسعار الدواجن والبانيه وطبق البيض وذلك أثناء تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025 في بورصة الدواجن والأسواق المختلفة.

وسنرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في أسعار بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدواجن

انخفض سعر الفراخ البيضاء بنسبة 24 جنيهًا عن الفترة السابقة حيث كان سعرها 94 جنيهًا في البورصة و 102 جنيهًا في الأسواق لتتراوح اليوم بين 70 جنيهًا إلى 71 جنيهًا للكيلو، وتباع إلى الجمهور بسعر يتراوح بين 80 جنيهًا 81 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر الفراخ الساسو ليتراوح بين 73 جنيهًا إلى 74 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها في المنافذ والأسواق بسعر يتراوح بين 83 جنيهًا إلى 84 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي سجلت سعر يتراوح بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات للكيلو، لتصل إلى الجمهور بسعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

سجلت الفراخ الأمهات الأبيض سعر 67 جنيهًا للكيلو.

اسعار البانية والأوراك

انخفض سعر البانية ليتراوح بين 190 جنيهًا إلى 210 جنيهًا للكيلو باختلاف الأسواق حسب منطقة البيع والموقع الجغرافي.

سجلت الأوراك سعر يتراوح بين 90 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الأجنحة بين 55 جنيهًا إلى 65 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الأرانب عند 140 جنبهًا للكيلو.

اسعار البيض

استقر سعر كرتونة البيض (الأحمر) عند 113 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض (الأبيض) سعر يتراوح بين 108 جنيهًا إلى 110 جنيهًا.

استقر سعر كرتونة البيض (البلدي) عند 91 جنيهًا إلى 92 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

الكتكوت الأبيض شركات سجل سعر يتراوح بين 45 جنيهًا إلى 53 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض قطعان تراوح سعره بين 36 جنيهًا إلى 36.5 جنيهًا.

الكتكوت الساسو تراوح سعره بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

الكتكوت الساسو بيور سجل سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

سجل الكتكوت البلدي الحر سعر يتراوح بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيهًات.

أسعار البط

استقر سعر كتكوت بط فرنساوي، عمر (يوم) بين 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

سجل كتكوت بط مسكوفي، عمر (يوم) سعر يتراوح بين 42 جنيهًا إلى 43 جنيهًا.

كتكوت بط مولار، عمر (يوم) سجل سعر يتراوح بين 32 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.

لحم البط البلدي سجل سعر يتراوح بين 109 جنيهًا إلى 110 جنيهًا للكيلو.

سجل لحم البط الفرنساوي سعر يتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم الرومي