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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من قلب “قلاع صناعة الأثاث” بالسنطة.. محافظ الغربية: ندعم كل الأيادي العاملة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة ميدانية بقرى تطاي والجعفرية وكفر سليمان عوض التابعة لمركز السنطة، لمتابعة أوضاع التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة على أرض الواقع، والوقوف على حجم النشاط الصناعي والحرفي الذي تشتهر به تلك القرى في مجال صناعة الأثاث والأخشاب، والتي تمثل أحد النماذج المتميزة، مع العمل على دمجها تدريجيًا ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بما يعزز من قيمتها الإنتاجية ويزيد من فرص نموها واستدامتها.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار تنفيذ مخرجات اللقاء الذي عقده مع أصحاب مصانع وورش الأثاث والأخشاب.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مركز ومدينة السنطة، ومدير مديرية الري بالغربية، ومدير مديرية العمل بالغربية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومدير إدارة مشروعك بالديوان العام.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من ورش ومصانع الأثاث والأخشاب، واطلع على مراحل التصنيع المختلفة وجودة المنتجات، مشيدًا بما تمتلكه هذه القرى من خبرات متراكمة ومهارات حرفية ساهمت في بناء سمعة متميزة لها داخل وخارج المحافظة. كما حرص على الحديث مع أصحاب الورش والعاملين بها، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأيادي العاملة والإنتاجية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي ، أن الغربية تزخر بنماذج ناجحة للقرى المنتجة والتكتلات الاقتصادية المتخصصة، مشيرًا إلى أن قرى مركز السنطة تمثل إحدى القلاع الصناعية المهمة في صناعة الأثاث والأخشاب، بما تضمه من ورش ومصانع تسهم في توفير فرص العمل ودعم الحركة الاقتصادية. وأضاف أن المحافظة تعمل على إبراز هذه النماذج والترويج لمنتجاتها.

لقاء المصنعين 

كما التقى المحافظ بعدد من أهالي القرى خلال جولته، وتجول في الشوارع الرئيسية لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي وأصحاب الحرف والصناعات يمثل ركيزة أساسية في العمل الميداني. وشدد على استمرار دعم القرى المنتجة وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الورش والمصانع، بما يضمن تهيئة بيئة إنتاج مناسبة تدعم التوسع في هذه الصناعات وتحسين جودة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة لأبناء تلك القرى.

اخبار محافظة الغربية تحرك مصنعين السنطة دعم صناعة الاخشاب

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