محافظ الغربية يتفقد سوق اليوم الواحد.. والمواطنون: الأسعار أقل بكثير من الأسواق

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سوق اليوم الواحد بمدينة السنطة، والذي يُقام بالتعاون مع مديرية التموين، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تفقد المحافظ مختلف الباكيات والأقسام داخل السوق، واطلع على حجم المعروض من السلع الأساسية والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة ومنتجات البقالة، مشددًا على ضرورة استمرار توفير السلع بالكميات الكافية والحفاظ على جودة المعروض بما يلبي احتياجات المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، حرص المحافظ على متابعة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام العارضين بالأسعار المعلنة، كما استمع إلى آراء المواطنين المترددين على السوق، الذين أعربوا عن سعادتهم بتوافر السلع بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، مؤكدين وجود فارق واضح في الأسعار ساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وموجهين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات التي تستهدف دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

حملات تموينية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن أسواق اليوم الواحد تمثل أحد النماذج الناجحة التي تسهم في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات المعنية على التوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المراكز والمدن، بما يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة ومخفضة.

اسعار السلع المخفضة

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تتابع بشكل مستمر توافر السلع وجودتها داخل الأسواق والمنافذ المختلفة، مؤكدًا أن الهدف هو توفير احتياجات المواطنين بصورة مستقرة ودائمة، ومواصلة الجهود الرامية إلى دعم الأسر المصرية ومواجهة أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار، بما يحقق مزيدًا من الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.