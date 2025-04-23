غارات أمريكية عنيفة على مواقع للحوثيين في الحديدة

شنّ الجيش الأمريكي غارات جوية على القاعدة البحرية ومعسكر الدفاع الساحلي بالكثيب في الحديدة ضد الميليشيات الحوثية المتمركزة في اليمن.

وأفادت مصادر لفضائية العربية أن الجيش الأمريكي شن 5 غارات تستهدف معسكرات للحوثيين بمحيط مطار الحديدة.

وأوضحت المصادر أن غارتان أمريكيتان استهدفا منصات إطلاق صواريخ للحوثيين شمال غرب تعز.

ومساء الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، بأن الطيران الأمريكي شن أربع غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية آل سالم بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، في تصعيد جديد وصفته الحركة بـ"العدوان السافر".

وأضافت أن الطيران الأمريكي نفذ غارات أخرى استهدفت جزيرة كمران ومديرية الصليف بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، دون أن تورد معلومات عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.