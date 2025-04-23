قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض العائد 2% على الشهادات الادخارية
وفاة الإعلامي صبحي عطري.. من هو مذيع الفن الشهير وكيف فارق الحياة ؟
أسامة ربيع: تدشين "عزم 1 و2" خطوة جديدة لتعزيز قدرات قناة السويس البحرية
محمد صلاح يشارك جمهوره صورة برفقة أرنولد
إحباط محاولة تهريب 16 طن دقيق مدعم للسوق السوداء
أسامة ربيع: القاطرتان الأكبر في البحر الأحمر ونعمل على تصنيع أسطول صيد
رئيس قناة السويس: نسعي لتنفيذ أسطول كامل للصيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
بث مباشر.. رئيس قناة السويس يشهد إطلاق أول قاطرتين بحريتين مصريتن الصنع
جبالي مهنئا الرئيس السيسى: تحرير سيناء كان أهم مكاسب ملحمة أكتوبر المجيدة
بإطلالة ناعمة.. نانسي عجرم تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود
موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تخطط لإنتاج سيارة هجينة بنظام دفع خلفي

هيونداي
هيونداي
عزة عاطف

بعد تقديمها لطراز هيونداي باليسيد الهجين لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، أعلنت شركة هيونداي عن تطورات جديدة في مجال أنظمة الدفع الهجينة، مع إضافة محركات هجينة أكثر قوة وكفاءة في مختلف طرازاتها. 

يجمع النظام الجديد، في باليسيد بين محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع محركين كهربائيين مزدوجين، ويوفر قوة إجمالية تبلغ 329 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 339 رطل-قدم (460 نيوتن متر).

تتميز النسخة الهجينة الجديدة بتحسينات ملحوظة مقارنة بنظام محرك البنزين السابق، حيث يحقق المحرك الهجين زيادة بنسبة 45% في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بمحرك البنزين التقليدي. 

كما أن القوة قد زادت بنسبة 19%، مما يعزز من أداء السيارة ويجعلها أكثر قدرة على تحمل ضغوط القيادة على الطرقات السريعة والمناطق الحضرية.

إطلاق نظام الدفع الخلفي في 2026

من المثير للاهتمام أن هيونداي تخطط لإطلاق نسخة ذات دفع خلفي من المحرك الهجين سعة 2.5 لتر في عام 2026، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع خيارات سياراتها الهجينة لتلبية احتياجات مختلف فئات العملاء.

في خطوة موازية، تستعد علامة جينيسيس الفاخرة التابعة لشركة هيونداي لدخول سوق السيارات الهجينة، ولكن مع طرازات محددة فقط من "السيارات الرئيسية". 

وفي هذا السياق، يتوقع أن يتم استبعاد الطراز G70، مع تركيز على السيارات الأكبر حجمًا التي تتمتع بهامش ربح أعلى.

بالنسبة للسيارات الأقل تكلفة، طورت هيونداي نظامًا هجينًا آخر باستخدام محرك توربيني أصغر سعة 1.6 لتر. 

يعزز هذا النظام الهجين الكفاءة بنسبة 4% ويزيد العزم بشكل طفيف إلى 280 رطل-قدم (380 نيوتن متر). يتوقع أن يكون هذا الخيار مناسبًا لطراز توسان، الذي يعزز من الأداء والكفاءة في السيارات المدمجة.

تهدف هيونداي إلى تجهيز جميع أنواع سياراتها، من السيارات المدمجة إلى السيارات الكبيرة، بنظام دفع هجين، بما في ذلك سيارات جينيسيس الفاخرة. 

في الوقت نفسه، ستكون قوة الأنظمة الهجينة في هيونداي متنوعة، مع طرز تقترب من 100 حصان وحتى 300 حصان، بما يتناسب مع احتياجات العملاء في مختلف الفئات.

مع هذه التحسينات الهجينة في محركاتها، تواصل هيونداي التوسع في سوق السيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما يعكس التزام الشركة بالابتكار واستمرار تلبية احتياجات السوق المتنوعة.

سيارات هيونداي هيونداي باليسيد سيارة هيونداي الهجينة سيارات هجينة سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه

تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

نداء هام من البنك الأهلي لملايين العملاء

الذهب

بعد وصول الجرام لـ 5 آلاف جنيه.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب

الذهب

بعد ارتفاعه الجنوني.. رئيس شعبة الذهب يكشف السبيل الوحيد لانخفاض الأسعار في مصر|فيديو

حمو بيكا

خان عشرة السنين .. حمو بيكا يتعرّض للسرقة |تفاصيل

الدواجن والبيض

تراجع قوي يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أرشيفية

بعد تراجع كبير.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بعد شم النسيم

ترشيحاتنا

سماعة Realme Buds Air 7 Pro

ببطارية تدوم 48 ساعة.. ريلمي تطلق سماعات تشبه AirPods برخص التراب

هاتفا Z10 Turbo وZ10 Turbo Pro

مع قرب إطلاق هاتف Z10 Turbo iQOO.. إليك أهم مواصفاته

ايباد لينوفو Slim 3 2025

بمواصفات احترافية.. تعرف على أفضل آيباد بالأسواق في 2025

بالصور

حتى لا يتحوّل إلى قنبلة صامتة.. 5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء
5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء
5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

أغلى سيارة من رينو على الإطلاق.. سعرها 185 ألف دولار

رينو
رينو
رينو

فستان جريء.. كارولين عزمي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قطرة تربك قلوب الأمهات الجدد.. متى يشرب رضيعي الماء؟ وما الكمية الآمنة؟

هل يحتاج طفلي الرضيع إلى شرب الماء؟ وإن كان نعم، فمتى؟ وكم؟
هل يحتاج طفلي الرضيع إلى شرب الماء؟ وإن كان نعم، فمتى؟ وكم؟
هل يحتاج طفلي الرضيع إلى شرب الماء؟ وإن كان نعم، فمتى؟ وكم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مسلسل «Adolescence» دراما تحاكم المجتمع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 51

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

المزيد