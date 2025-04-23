أخبار التكنولوجيا.. آيفون 18 يصل بكاميرا مطورة وفتحة عدسة متغيرة.. مع قرب إطلاق هاتف Z10 Turbo iQOO.. إليك أهم مواصفاته

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أقوى هواتف آبل.. آيفون 18 يصل بكاميرا مطورة وفتحة عدسة متغيرة



إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف آيفون 18، الذي سيشهد قفزةً في الأداء، ومن المتوقع أن يأتي أيضا بتصميم مختلف مقارنة بسلسلة هواتف آيفون السابقة.

بتقنية 10G.. الصين تدخل عصر الإنترنت فائق السرعة

ارتقت الصين بالإنترنت إلى مستوى جديد كليًا مع إطلاق أول شبكة إنترنت واسعة النطاق بسرعة 10 جيجابت في العالم في مدينة شيونغان المتطورة، بفضل دعم شركتي هواوي وتشاينا يونيكوم، تَعِد هذه التقنية، التي تبلغ سرعتها 50 جيجابت في الثانية

مع قرب إطلاق هاتف Z10 Turbo iQOO.. إليك أهم مواصفاته

حققت شركة ريلمي نجاحًا كبيرًا بسماعاتها Realme Buds Air 7، التي أُطلقت في فبراير في الصين، ثم طُرحت لاحقًا في الهند. وتستعد الشركة الآن للإطلاق الرسمي لسماعات Buds Air 7 Pro، المقرر إطلاقها إلى جانب Realme GT 7 في 23 أبريل في الصين وقبل الإطلاق، كشف منشور حديث على Weibo من Digital Chat Station، وهو موقع تسريبات موثوق، عن بعض التفاصيل الرئيسية حول إصدار Pro.

ببطارية تدوم 48 ساعة.. ريلمي تطلق سماعات تشبه AirPods برخص التراب

حققت شركة ريلمي نجاحًا كبيرًا بسماعاتها Realme Buds Air 7، التي أُطلقت في فبراير في الصين، ثم طُرحت لاحقًا في الهند.

وتستعد الشركة الآن للإطلاق الرسمي لسماعات Buds Air 7 Pro، المقرر إطلاقها إلى جانب Realme GT 7 في 23 أبريل في الصين.

وقبل الإطلاق، كشف منشور حديث على Weibo من Digital Chat Station، وهو موقع تسريبات موثوق، عن بعض التفاصيل الرئيسية حول إصدار Pro.



