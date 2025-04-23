مع قرب إطلاق هاتف Z10 Turbo iQOO.. إليك أهم مواصفاته

من المقرر أن تُطلق شركة iQOO هاتفي Z10 Turbo وZ10 Turbo Pro في 28 أبريل في الصين.

وقبل الإطلاق، كشفت الشركة عن العديد من التفاصيل الرئيسية، بما في ذلك التصميم، وشريحة المعالج، وسعة البطارية، وإمكانية الشحن.

وتشير التقارير إلى أن كلا الهاتفين سيحتويان على شاشة OLED مسطحة LTPS مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K.

وللترويج للإطلاق المرتقب، نشرت iQOO سلسلة من الملصقات التي تؤكد تفاصيل الشاشة، ما زاد من الحماس قبل الإعلان الرسمي.



ميزات شاشة سلسلة iQOO Z10 Turbo 1



وفقًا لـ iQOO، ستحتوي سلسلة هواتف Z10 Turbo على شاشة OLED مسطحة TCL Huaxing C9 +، والتي توفر معدل تحديث سلس يبلغ 144 هرتز

ولتحسين جودة الصورة، ستتميز الشاشة بتعتيم تيار مستمر.

مواصفات شاشة iQOO Z10 Turbo 3



مواصفات شاشة iQOO Z10 Turbo 3



أكدت شركة iQOO وفقا للتسريبات السابقة أن هاتف iQOO Z10 Turbo Pro سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، وبفضل هذه البطارية الضخمة، من المتوقع شحن الهاتف من 0 إلى 100% في 33 دقيقة فقط، وهو تحسن كبير مقارنةً بسابقه Z9 Turbo.

من ناحية أخرى، سيحتوي هاتف Z10 Turbo على بطارية بسعة 7620 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

سيعمل هاتف Z10 Turbo بمعالج Dimensity 8400، بينما سيضم هاتف Z10 Turbo Pro أحدث معالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع.

وسيحتوي الطراز القياسي على كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، بينما قد يتضمن إصدار Pro كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل.