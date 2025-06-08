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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكيم نجم الدورة الـ 22 لمهرجان أوسلو للموسيقى العالمية

حكيم
حكيم
سعيد فراج

يعود المطرب حكيم، من جديد  إلى المهرجانات العالمية الكبري بمشاركته في حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان أوسلو للموسيقي العالمية في ثاني مشاركة له بالمهرجان والرابعة التي يغني فيها بدولة النرويج بعد مشاركته بالغناء في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام و أيضا إحيائه لواحدة من الحفلات الهامة هناك.

مهرجان أوسلو للموسيقي العالمية أقيمت دورته الأولي عام 1994وفي إعلانه عن الحفل حدد المهرجان مجموعة من أشهر الأغنيات التي شكلت محطات بارزة في مشوار حكيم الغنائي مثل( ولا واحد ولا ميه والسلامو عليكو،آه ياقلبي والليلة ليلتك وغيرهما).

حكيم أعرب عن سعادته وفخره بمشاركته في المهرجان الذي يدعو سنويا نجوم الغناء العالميين أصحاب التجارب الموسيقية المختلفة .

وأشار حكيم إلي أن المهرجان يحتفي سنويا بالموسيقي الشعبية من  جميع أنحاء العالم  ويوجه الدعوة للنجوم لتقديم عروضهم في 14 موقعًا مختلفًا في أوسلو في مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية بما في ذلك الشعبي والجاز الأفريقي والسامبا والشانسون الفرنسي والإلكترونيكا والهيب هوب .

يذكر أن مهرجان أوسلو للموسيقي العالمية يقام منتصف شهر أكتوبر من كل عام وسبق ان شارك في حفلاته عدد من أبرز المطربين و الموسيقيين العالميين  قدم فنانون من جميع أنحاء العالم موسيقى مثل الفلامنكو ، والسول النيجيري، والفادو ، والإلكترونيكا، والهيب هوب والبلوز الحلو. 

حفلات حكيم

وسبق حكيم وأن شارك بالغناء في العديد من مهرجانات العالم الغنائية مثل صن دانس الغنائي  و حفل توزيع جوائز نوبل للسلام  ومنتدى دافوس الإقتصادي ووقف ليغني  على أكبر مسارح العالم وفي مقدمتها مسرح الأوليمبيا بباريس .

حكيم المطرب حكيم أوسلو مهرجان أوسلو مهرجان أوسلو للموسيقي العالمية

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