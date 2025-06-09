خروف العيد.. ورشة عمل بـ متحف مطار القاهرة صالة 3

نظم متحف مطار القاهرة صالة 3 ، ورشة عمل للأطفال بعنوان " خروف العيد " عبر تصميم رسومات لأشكال الخروف وإعادة تدوير من مواد صديقة للبيئة، وذلك ضمن احتفالات المتحف بعيد الأضحى المبارك .

وأوضحت إدارة متحف مطار القاهرة صالة 3 ، أن ورشة الأطفال تضمنت عمل شكل مجسم صغير لخروف العيد مع تنظيم جولة إرشادية للمتحف وتسليط الضوء على القطع المرتبطة بالمناسبة وهي ماكيت من الدولة الوسطى لذبح الاضاحي.

متحف مطار القاهرة صالة 3



يذكر أن مساحة متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3 تبلغ 150م2 وهو عبارة عن قاعة عرض واحدة ،يضم فيها 60 قطعة أثرية، وتقوم فكرة سيناريو العرض على تناول أوجه الحضارة المصرية المختلفة من خلال عرض بعض القطع والتى تنتمى كل منها لعصر من العصور المصرية وترتيبها ترتيباً زمنياً بداية من عصر الدولة القديمة ومرورا بالدولة الوسطى والحديثة والعصر المتأخر ثم اليونانى الرومانى وأخيراً العصر الإسلامي.

وننشر أهم القطع الأثرية المعروضة في متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3: صلاية على هيئة ظبى ،تمثال الكاتب" برسن " ،مومياء لرجل من عصر الدولة الحديثة، شقفة مصور عليها الملكة حتشبسوت ،بردية جنائزية ،تمثال للمعبودة افروديت ،ايقونة للشهيد مارجرجس ،مشكاه من العصر المملوكى للسلطان حسن.

