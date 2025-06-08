روسيا: تقدم القوات الروسية بأراضي دنيبروبتروفسك هو الواقع الجديد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، أن القيادة الأوكرانية ستواجه واقعًا جديدًا على الأرض إذا رفضت الاعتراف بوقائع الحرب على طاولة المفاوضات، مشيرًا لتقدم الجيش الروسي نحو منطقة دنيبروبتروفسك.

ووفقًا لوكالة “تاس” الروسية للأنباء، كتب المسؤول الأمني ​​الأعلى، ميدفيديف، على "التيليجرام": "من لا يريد أن يعترف بوقائع الحرب في المفاوضات سيواجه وقائع جديدة على الأرض".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح يوم 8 يونيو، أن مجموعة القتال "المركزية" وصلت للحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قامت بعملية هجومية على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك.

ويذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أكد أن السلطات الأوكرانية رفضت، اليوم الأحد، استلام جثامين 1212 عسكريًا أوكرانيًا في إطار تنفيذ الاتفاق المُبرم في إسطنبول بشأن تفعيل معاهدة "الكل مقابل الكل" الخاصة بتبادل الأسرى بين الجانبين خلال وقف مؤقت لإطلاق النار.

وفي سياق متصل، استبعد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن موسكو تشترط إجراء انتخابات رئاسية أوكرانية قبل المضي في التوقيع على معاهدة سلام مستقبلية.