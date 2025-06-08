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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوناثان تاه بعد الخسارة أمام فرنسا: افتقدنا فقط للأهداف

جوناثان تاه، مدافع منتخب ألمانيا
جوناثان تاه، مدافع منتخب ألمانيا
إسلام مقلد

أعرب جوناثان تاه، مدافع منتخب ألمانيا، عن حزنه عقب خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا بهدفين دون رد، في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية، مؤكدًا أن المانشافت قدم أداءً جيدًا وكان يستحق نتيجة أفضل.

وقال تاه في تصريحات عقب اللقاء: "قدمنا كل شيء اليوم، الشوط الأول كان رائعًا، الشيء الوحيد الذي افتقدناه هو تسجيل الأهداف، كان بإمكاننا إنهاؤه بالتقدم بنتيجة 4-1".

وأوضح المدافع الدولي أن طبيعة المباراة تغيّرت في الشوط الثاني، مضيفًا: "بدأنا في ممارسة الضغط العالي وخاطرنا بصورة أكبر، وهو ما منح فرنسا مساحات لاستغلالها في الهجمات المرتدة، وكان من الصعب الدفاع مع كل تلك المساحات خلفنا، لكن في لحظة ما كنا مطالبين بالمحاولة والمخاطرة".

ورغم الهزيمة، أكد تاه أن المنتخب الألماني قدم مباراة جيدة، قائلًا: "من الصعب التحدث بعد الخسارة، لكننا لعبنا بشكل جيد وافتقدنا فقط للمسة الأخيرة أمام المرمى".

وفي سياق متصل، تحدث تاه عن انتقاله إلى بايرن ميونخ واستعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث قال: "أنا مستعد، متحمس للبطولة، إنها تجربة جديدة مع فريق جديد، وأتطلع للتعرف على الجميع هناك".

وعن الضغط البدني وكثافة المباريات، أشار تاه إلى أنه لا يشغل باله بذلك، مؤكدًا: "لا أفكر في الحمل البدني أو الإجهاد، هذه هي عقليتي، أستمتع بكرة القدم وهذا ما يهمني دائمًا".

ويُعد تاه أحد أبرز الصفقات الدفاعية لبايرن ميونخ استعدادًا للموسم الجديد، حيث يسعى العملاق البافاري لاستعادة هيمنته محليًا وقاريًا، خاصة مع مشاركته المقبلة في كأس العالم للأندية 2025.

جوناثان تاه منتخب ألمانيا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية

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