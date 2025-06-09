زيادة إنتاج ومبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين

أظهرت أحدث الإحصاءات في الصين عن استمرار تحسن إنتاج ومبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد منذ بداية العام الجاري، ووفرت حيوية ابتكارها دعما قويا للنمو المطرد للاقتصاد الصناعي.

وكشفت التقارير الاقتصادية التي نقلتها وكالة أنباء شينخوا “ وكالة الأنباء الصينية الرسمية” أنه من يناير إلى أبريل الماضيين، زادت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الرئيسية بنسبة 8.2 % على أساس سنوي، وبلغت الإيرادات التشغيلية 25.8 تريليون يوان (دولار أمريكي واحد يساوي نحو 7.2 يوان). ومن بينها زادت صناعة تصنيع المعدات وصناعة تصنيع المواد الخام بشكل كبير بسبب الترقية التكنولوجية، وحققت 28 فئة من 31 فئة تصنيعه نموا.

تحسن مستمر

كما دفع الابتكار العلمي والتكنولوجي سوق التجارة الخارجية لتلك الشركات إلى التحسن المستمر. ففي أبريل الماضي، بلغ مؤشر صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة 50.4%، ليظل في نطاق التوسع لمدة 13 شهرا متتاليا، مما يشير إلى أن الزخم الإجمالي للصادرات لا يزال قويا.