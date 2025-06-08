الزعيم الصغير.. من هي فريدة عروسة حفيد عادل إمام

يستعد عادل رامي عادل إمام، للاحتفال بزفافه خلال الفترة الماضية بعد قصة حب طويل جمعته بفتاة تدعى فريدة أشرف.

وتجهز أسرة الزعيم عادل إمام، لحفل زفاف الزعيم الصغير الذي يحمل اسم جده أيضا «عادل» ولم يستقر على موعد الزفاف النهائي حتى الآن.

العروس تدعى فريدة أشرف، وتعمل مدرية لياقة بدنية، وتربطها علاقة بـ عادل رامي إمام منذ فترة وسوف تكلل بالزواج خلال الأيام المقبلة.

العروس مع عريسها عادل رامي إمام

حياة عادل إمام الفنية

الزعيم عادل إمام، بدأت شهرته في سبعينيات القرن الماضي من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة منها "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب".

وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية، أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام على بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة، وتزوج من هالة الشلقاني وأنجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج، ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل، ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية والذي انخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

آخر أعمال عادل إمام

آخر أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل “فلانتينو”، الذي شارك في بطولته دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، داليا البحيري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، واخراج رامي إمام.

كما تعرض للفنان عادل إمام مسرحية "بودي جارد" عبر منصة شاهد، وذلك بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا، وهو العمل الذي شارك في بطولته محمد أبو داود، شيرين سيف النصر، رغدة، ومن إخراج رامي إمام.