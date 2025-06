مايلي سايرس تواجه جمهورا غاضبا بمهرجان تريبيكا: دفعنا 800 دولار..غني لنا

تعرضت النجمة العالمية مايلي سايرس لموقف محرج خلال العرض الأول لفيلمها الجديد Something Beautiful في مهرجان تريبيكا السينمائي، بعدما بدأ بعض الحاضرين بالصراخ مطالبين إياها بالغناء، ظنًا منهم أن الحدث حفل موسيقي وليس عرضًا سينمائيًا.



أثناء جلسة نقاش مع صناع الفيلم بعد عرضه في مسرح بيكون، صرخ أحد الحضور قائلاً: “دفعنا 800 دولار… غنّي!”، بينما قال آخر: “كنا نظن أن هذا حفل غنائي.”

رغم الإحراج، تفاعلت مايلي بابتسامة وقدمت للحضور مقطعًا مرتجلًا بدون موسيقى من أغنيتها الشهيرة The Climb، وسط تصفيق حار من القاعة.





الفيلم الجديد Something Beautiful يُرافق ألبومها التاسع الذي يحمل الاسم نفسه، والذي صدر في 30 مايو. ويحمل العمل طابعًا بصريًا وفنيًا جديدًا، وشارك فيه عدد من النجوم من بينهم بريتاني هوارد وناعومي كامبل، بينما كان صديقها ماكس موراندو أحد المساهمين في الإنتاج.

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي كانت منقسمة، حيث رأى البعض أن مطالب الجمهور كانت غير مناسبة لمناسبة سينمائية، بينما أشاد آخرون بردة فعل مايلي الهادئة والراقية الفيلم سيُعرض في دور السينما ابتداءً من 12 يونيو.

هانا مونتانا

وخلال ظهورها في بودكاست Every Single Album، أوضحت سايرس (32 عامًا): “بعد مغادرتي لشركة ديزني، لم يكن يُسمح لي بغناء أي من أغاني هانا مونتانا.”

وأضافت: "لم أكن أرغب حقًا في ذلك وقتها، فغناء 'The Best of Both Worlds' بين 'We Can’t Stop' و 'Wrecking Ball' لم يكن ليبدو منطقيًا، لكن كان من المحزن أن أعرف أن تلك الأغاني تحمل صوتي ووجهي، ومع ذلك لم يكن مسموحًا لي بأدائها."





لكن الوضع تغير في عام 2024، بعد أن تم تكريم سايرس كـ”أسطورة ديزني” خلال حفل أقيم في مهرجان D23 في كاليفورنيا، وهو اللقب الذي يُمنح لمن ساهموا بشكل بارز في تاريخ الشركة. وتابعت: “بعد التكريم، أصبح بإمكاني الآن غناء تلك الأغاني من جديد، وهذا شيء رائع جدًا”.