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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استقبال وفحص 750 ألف طائر بمختبرات معهد الصحة الحيوانية خلال إجازة العيد

الصحة الحيوانية
الصحة الحيوانية
شيماء مجدي

يواصل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية دوره التوعوي للمربين للحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنه وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين أثناء عطلة عيد الاضحى، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

واصل معهد بحوث الصحة الحيوانية جهوده خلال إجازة عيد الاضحى المبارك،  في استقبال وفحص العينات من مختلف المحافظات، حيث تم استقبال وفحص عينات من مزارع دجاج التسمين لما يزيد عن ٥٥٠ ألف طائر لتشخيص المشاكل الحقلية واصدار تقارير ماقبل البيع ، كما تم فحص حوالي ٢٠٠ الف طائر لمتابعة مزارع الدواجن وذلك بالمعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني وفروعه الشرقية ودمنهور والفيوم والاسماعلية.

كما استقبل معهد بحوث صحة الحيوان بميناء الاسكندرية العينات من حوالي ٢٠ رسالة واردة من اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتها وتم فحصها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي قبل طرحها فِي الأسواق، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطن المصري وتوفير غذاء آمن للمواطنين.

وتابعت الدكتورة سماح عيد، استمرار العمل بمعامل المعهد التزاما من المعهد ومعامله باجراء الفحوص المعملية وإصدار النتائج في موعدها للمواطنين والمربيين ومديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات.

الصحة الحيوانية بحوث الصحة الحيوانية عيد الاضحي دواجن اسماك طيور

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