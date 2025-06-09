زراعة 3500 فدان من محصول البطاطا و2050 ذرة في دمياط

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط بأنها تقوم حاليا بزراعة المحاصيل الصيفية والتى تتمثل فى زراعة الذرة والبطاطا واللب والأرز وغيرها من المحاصيل الصيفية.



وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس خالد عبد السلام، إنه تم حتى اليوم الاثنين، زراعة 3500 فدان من محصول البطاطا والتى تشتهر به محافظة دمياط، مضيفا أنه تم حتى اليوم زراعة 2050 فدانا من محصول الذرة .



وأشار إلى أن المديرية تقوم بحملات توعية مكثفة لدى المزاراعين وذلك للتوسع في زراعة هذه المحاصيل لأهميتها بالنسبة للمواطنين بالمحافظة كما تقوم بعمل دورات إرشادية للمزارعين للوصول إلى أعلى إنتاجية لهذه المحاصيل .