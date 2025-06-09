انخفاض التضخم في الصين 0.1% خلال مايو على أساس سنوي

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الاثنين انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في مايو الماضي.

وقالت الهيئة إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.2% على أساس شهري في مايو الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6 % على أساس سنوي في مايو الماضي، متسارعا من الزيادة المسجلة بنسبة 0.5 % في أبريل الماضي، وفق وكالة "شينخوا".



وخلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين، انخفض متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للهيئة.

مؤشر أسعار المنتجين

وعلى جانب آخر قالت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المنتجين الصينيين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 3.3 % على أساس سنوي خلال مايو الماضي.

وذكرت الهيئة أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.4 % على أساس شهري في مايو.

وعزت كبيرة الإحصائيين بالهيئة، دونغ لي جيوان، هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية في الصناعات المرتبطة بالنفط، بالإضافة إلى تباطؤ موسمي في الطلب على الطاقة والمواد الخام، مع انخفاض أسعار الفحم وتعطل أنشطة البناء بسبب الطقس الحار والممطر في المناطق الجنوبية بالبلاد.

كما تراجعت أسعار الشراء للمنتجين الصناعيين بنسبة 3.6 % على أساس سنوي في مايو، وفقا للهيئة.