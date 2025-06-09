قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

والد إيلون ماسك يمدح بوتين ويكشف سر الخلاف مع ترامب

والد الملياردير إيلون ماسك
والد الملياردير إيلون ماسك
ناصر السيد

كشف والد الملياردير إيلون ماسك اليوم الاثنين، سر الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونجله إيلون ماسك، خلال مؤتمر صحفي موسكو، معربا عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

خلاف ترامب وإيلون ماسك

وقال والد إيلون ماسك إن الخلاف بين نجله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اندلع نتيجة أشهر من التوتر الشديد على كلا الجانبين، وإن المعركة العلنية بين الرئيس الأمريكي والملياردير المتبرع يجب أن تتوقف.

بدأ ترامب وماسك تبادل الإهانات الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (TSLA.O) والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس بأنه "عمل مقزز ومثير للاشمئزاز".

وعندما سئل ماسك عما إذا كان يعتقد أن ابنه قد أخطأ بدخوله في صدام علني مع ترامب، قال إن الناس أحيانًا لا يستطيعون التفكير بوضوح كما ينبغي "في خضم اللحظة".

وقال ماسك لوكالة رويترز في مؤتمر بالعاصمة الروسية موسكو نظمه كبار رجال الأعمال الروس المحافظون: "لقد مروا بخمسة أشهر من التوتر الشديد". 

وعندما سُئل عن كيفية انتهاء هذا الأمر، قال: "أوه، سينتهي الأمر بشكل جيد - قريبًا جدًا".

ولم يتسن الوصول إلى البيت الأبيض أو ماسك للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية في الولايات المتحدة.

ترامب يحذر إيلون ماسك

وصرح ترامب أمس الأول السبت بأن علاقته مع ماسك قد انتهت، وأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا قرر أغنى رجل في العالم تمويل الديمقراطيين الأمريكيين الذين يتنافسون ضد الجمهوريين الذين يصوتون لصالح قانون الضرائب والإنفاق.

ومول ماسك جزءًا كبيرًا من حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. وعيّن ترامب ماسك لقيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق.

وصرح والد ماسك للصحفيين بأنه يقف إلى جانب ابنه.

وأوضح: "إيلون متمسك بمبادئه، لكن لا يمكنك دائمًا الالتزام بمبادئك في العالم الحقيقي". 

أثناء حديثه بجانب رجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات كونستانتين مالوفييف، أشاد والد ماسك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا إياه بأنه "رجلٌ مستقرٌّ ولطيف".

واتهم "وسائل الإعلام المزيفة" في الغرب بنشر "هراءٍ مُطلق" عن روسيا وتصويرها كعدو.

والد إيلون ماسك بوتين ترامب خلاف ترامب وإيلون ماسك الرئيس الأمريكي إيلون ماسك الرئيس الروسي شركة تسلا حملة ترامب الرئاسية ترامب يحذر إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

مؤتمر فيينا.. الهوبي: الرقمنة أصبحت عنصرا محوريا في تحسين كفاءة نظم سلامة الغذاء

مشغولات ذهبية

ما بين صعود وهبوط.. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد