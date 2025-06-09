والد إيلون ماسك يمدح بوتين ويكشف سر الخلاف مع ترامب

كشف والد الملياردير إيلون ماسك اليوم الاثنين، سر الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونجله إيلون ماسك، خلال مؤتمر صحفي موسكو، معربا عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

خلاف ترامب وإيلون ماسك

وقال والد إيلون ماسك إن الخلاف بين نجله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اندلع نتيجة أشهر من التوتر الشديد على كلا الجانبين، وإن المعركة العلنية بين الرئيس الأمريكي والملياردير المتبرع يجب أن تتوقف.

بدأ ترامب وماسك تبادل الإهانات الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (TSLA.O) والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس بأنه "عمل مقزز ومثير للاشمئزاز".

وعندما سئل ماسك عما إذا كان يعتقد أن ابنه قد أخطأ بدخوله في صدام علني مع ترامب، قال إن الناس أحيانًا لا يستطيعون التفكير بوضوح كما ينبغي "في خضم اللحظة".

وقال ماسك لوكالة رويترز في مؤتمر بالعاصمة الروسية موسكو نظمه كبار رجال الأعمال الروس المحافظون: "لقد مروا بخمسة أشهر من التوتر الشديد".

وعندما سُئل عن كيفية انتهاء هذا الأمر، قال: "أوه، سينتهي الأمر بشكل جيد - قريبًا جدًا".

ولم يتسن الوصول إلى البيت الأبيض أو ماسك للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية في الولايات المتحدة.

ترامب يحذر إيلون ماسك

وصرح ترامب أمس الأول السبت بأن علاقته مع ماسك قد انتهت، وأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا قرر أغنى رجل في العالم تمويل الديمقراطيين الأمريكيين الذين يتنافسون ضد الجمهوريين الذين يصوتون لصالح قانون الضرائب والإنفاق.

ومول ماسك جزءًا كبيرًا من حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. وعيّن ترامب ماسك لقيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق.

وصرح والد ماسك للصحفيين بأنه يقف إلى جانب ابنه.

وأوضح: "إيلون متمسك بمبادئه، لكن لا يمكنك دائمًا الالتزام بمبادئك في العالم الحقيقي".

أثناء حديثه بجانب رجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات كونستانتين مالوفييف، أشاد والد ماسك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا إياه بأنه "رجلٌ مستقرٌّ ولطيف".

واتهم "وسائل الإعلام المزيفة" في الغرب بنشر "هراءٍ مُطلق" عن روسيا وتصويرها كعدو.