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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس الاتحاد يتابع موقف محمد مصيلحي.. ومصدر: جلسة خاصة لإقناعه بالتراجع

وزير الرياضة ومحمد مصيلحي
وزير الرياضة ومحمد مصيلحي
حسام الحارتي

يترقب مجلس إدارة الاتحاد السكندري موقف محمد مصيلحي رئيس النادي من التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل عيد الأضحى أو التمسك بها ورفض التراجع عنها حتى يوم 17 يونيو الجاري وهو موعد انتهاء المدة القانونية لسحب الاستقالة والتراجع عنها.

 مصيلحي يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري
 

أعلن محمد مصيلحي  رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عزمه تقديم استقالته من رئاسة النادي.

جاء ذلك بعد موجة الانتقادات التي طالته شخصياً مؤخرا من جماهير زعيم الثغر

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن رئيس النادي محمد مصيلحي تمسك بقراره لعدم تحمله كافة الضغوط التي تقع عليه رغم محاولات أعضاء المجلس بالتراجع

وأكد مصدر مسئول في تصريحات لـ صدي البلد أنه من المتوقع أن تشهد  الساعات المقبلة تدخل وزير الشباب والرياضة من أجل إقناع محمد مصيلحي بالتراجع عن الاستقالة والعودة في ظل الضغط الجماهير الذي يرفض رحيل رئيس النادي رغم الإنتقادات السابقة من قبل بعض الجماهير .

وتتعلق العديد من الأمور داخل نادي الاحاد فيما يخص الجهاز الفني والصفقات الجديدة واللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي عيد الأضحى لسحب الاستقالة جماهير زعيم الثغر وزير الشباب والرياضة

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