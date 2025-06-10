دفن شابين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار في العياط

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثامين شابين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار في العياط حيث انهارت عليهما حفرة.

مصرع شابين انهارت عليهما حفرة في العياط

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين في العياط، بإجراء التحريات تبين أن شابين خلال التنقيب عن الآثار، انهارت حفرة عليهما، مما أدى لمصرعهما.

تمت الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .