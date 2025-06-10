3 إصابات.. مسيرة إسرائيلية تشن غارة جوية على مزارع شبعا

شنت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال غارة على وادي جنعم بمنطقة شبعا، حيث أصيب 3 رعاة في المنطقة الواقعة جنوب لبنان.

نفذت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، استهدفت بلدة الشهابية في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأسفرت الغارة عن استشهاد شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، حيث وقعت الغارة في منطقة سكنية، ما أدى إلى تدمير دراجة نارية واشتعال النيران في جرافة كانت قريبة من موقع الاستهداف.

وكثف جيش الاحتلال غاراته على جنوب لبنان، حيث بلغ التصعيد ذروته تزامنًا مع بداية عيد الأضحى، حين شملت الغارات مناطق عدة، من بينها الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات جنوبية مثل عين قانا ومحيطها.