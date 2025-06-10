أحمد دويدار: الأهلي مطالب ياخد بطولة أفريقية كل سنة

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، متابعيه، تصريحات لاعب الزمالك السابق أحمد دويدار والناقد الرياضي إيهاب الخطيب بشأن بطولة افريقيا، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أحمد دويدار: الطبيعي الأهلي مطالب ياخد بطولة أفريقية كل سنة..

وإيهاب الخطيب يرد: والزمالك مخدهاش من ٢٠٠٢ ليه

كان الكاتب محمد العدل، قد أكد أن مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي كان وراء خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أنه لم يكن حزينًا على الاطلاق لفوز بيراميدز بلقب البطولة القارية مؤخرًا.

وأضاف: كنت مؤيد لجميع قرارات مجلس الأهلي منها قرار الانسحاب من لقاء الزمالك، لولا عدم خوض اللقاء كان التحكيم سيظل سيئًا، الحكام في نهاية الدوري كانوا جيدين، لذلك الأهلي فاز بالدوري المصري في النهاية.. ومنذ تشجيعي للاهلي لم أهاجم أي شخص في المنظومة مطلقًا.

وأضاف: كولر من اسباب الخروج من قارة إفريقيا، ولست حزينًا لفوز بيراميدز باللقب مطلقا، وهو أفضل أن يفوز بها نادي صنداونز، والأهلي ارتكب خطأ إداري في عقد المدرب السويسري وهو أمر غريب على منظومة الأهلي.. خصوصا الإدارة القانونية وإدارة التعاقدات.

وتابع: الأهلي دائم المنافسة على كل البطولات، وبيراميدز دخل مكان الزمالك في المنافسة مع القلعة الحمراء في العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الزمالك كان أمام فرصة ذهبية لتحقيق استفادة مالية من بيع زيزو مقابل 6 مليون دولار، وكان الأفضل الحصول على المال من اجل حل المشكلات التي كان يعاني منها.

وأوضح أن مجلس الأهلي لا يتأثر مطلقا بالسوشيال ميديا، ولم تعجبني تصريحات هاني شكري عضو مجلس الزمالك مع أحد مسئولي بيراميدز، ارى ان ما حدث تجاوز غير مقبول، انا اتمنى الزمالك يفوز بكأس مصر، لأنه نادي جماهيري يحتاج للفوز بالبطولة.

وأتم: في حالة اتمام صفقة زيزو سيكون إضافة للنادي الأهلي، وتظل صفقة ضم إمام عاشور هي الأهم خلال السنوات الأخيرة، كما أن ضم تريزيجيه شئ رائع لتدعيم صفوف الفريق.