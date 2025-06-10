بلكونة سقطت على السيارة.. وفاة أحد مصابي عاصفة الإسكندرية بعد 10 أيام

توفي ضحية العاصفة بالإسكندرية محمود كريم إثر إصابته عقب سقوط شرفة على سيارة كان بداخلها أثناء العاصفة، التي ضربت الإسكندرية صباح السبت 31 مايو الماضي.

وكان محمود قد تعرض لإصابة خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات ولم تنجح محاولات إنقاذه، وكان من المقرر نقله لمستشفى آخر اليوم، وتم تجهيز سيارة إسعاف بالفعل لنقله إلا أن تدهور حالته الصحية المفاجئ، نتيجة هبوط حاد في ضغط الدم، حال دون استكمال إجراءات نقله، خشية تعرضه للخطر أثناء النقل.ورغم محاولات الأطباء للتعامل مع حالته، فارق “محمود” الحياة صباح اليوم، تاركا خلفه طفلا رضيعا لم يتجاوز عمره 6 أشهر.

وتعرضت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح السبت 31 مايو، لموجة من الطقس السيئ، شملت أمطارًا رعدية وثلجية، ورياحًا شديدة وصلت سرعتها إلى 83 كم/س، ما تسبب في خسائر وتلفيات بالمرافق العامة وبعض العقارات، إضافةً إلى وقوع إصابات بين المواطنين.