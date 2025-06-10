إنجازات مشروعات حياة كريمة.. نسبة تنفيذ 100% في الوادي الجديد

عرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال اجتماعية مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يتم تنفيذها فى مركز الفرافرة حيث بلغت نسب تنفيذ المشروعات 100% بإجمالي 321 مشروعا بتكلفة وصلت إلى حوالي 9 مليارات جنيه وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية من بينها مياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات الحكومية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب والمدارس غيرها.

فرص عمل

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة جهود المحافظة لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم استعراض موقف تنفيذ المجمع الحرفى الجاري تنفيذه بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة والذى يقع على مساحة 1000 متر مربع ويضم ورش عمل حديثة ووحدات لتصنيع وتعبئة مستلزمات التمور ومساحات تدريبية ومعارض دائمة بما يساهم فى رفع جودة المنتجات وتعزيز منافستها فى الأسواق المحلية والدولية وكذا دعم قدرات أصحاب الحرف اليدوية والبيئية.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة جهود محافظة الوادي الجديد في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والتوسع في أسواق اليوم الواحد فى مختلف المراكز بالمحافظة وتعميم المبادرة فى القرى الكبرى بما يساهم في تخفيف العبء علي كاهل الأسر البسيطة.