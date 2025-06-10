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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القومى لثقافة الطفل يعلن عن مسابقة "الحديقة الثقافية فى عيون أطفالها"

المركز القومي لثقافة الطفل
المركز القومي لثقافة الطفل
رنا أشرف

أعلن المركز القومى لثقافة الطفل عن مسابقة "الحديقة الثقافية فى عيون أطفالها" فى دورتها الأولى لعام 2025، وذلك بمناسبة مرور 35 عاما على افتتاح الحديقة.

مجالات المسابقة

أولا.. الأدب وينقسم لفرعين (القصة – الشعر)
يتقدم المتسابق بعمل أدبى لا يتجاوز ألف كلمة أو أبيات من الشعر عن يوم فى الحديقة الثقافية.

ثانيا.. الفنون فرع (الرسم) يتقدم المتسابق بعدد من اللوحات لا تتجاوز ثلاث عن أنشطة أو مجالات الحديقة المختلفة من أنشطة وفنون وفقرات فنية وورش مختلفة حجم اللوحة يكون في مساحة 30×40 سم

ثالثا.. الفيلم القصير
مدة الفيلم القصير باستخدام التليفون المحمول من 2 الى 5 دقائق عن يوم بالحديقة الثقافية وسيتم التحكيم طبقًا لمعايير جودة المحتوى من التصوير ودرجة نقاء الصوت والموسيقى المصاحبة للفيلم.

المشاركون فى المسابقة..
يشترك فى المسابقة الأطفال من رواد الحديقة.
شروط خاصة بالمتسابق: المراحل العمرية : يشترك فى المسابقة الأطفال من سن 8 سنوات حتى سن 16 سنة

يكتب الطفل على العمل البيانات الآتية..
- الاسم رباعيا          
- السن وتاريخ الميلاد الجنس (ذكر-انثى)
- الجنسية              
- المحافظة   
- رقم الهاتف المنزلى أو المحمول إن وجد أو هاتف ولي الأمر
- العنوان بالكامل وبخط واضح
- اسم المدرسة وعنوانها والإدارة التعليمية التابع لها او المركز الاستكشافى المرسل عن طريقه أو الجهة المشارك عن طريقها.
- يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه وصورة من بطاقة ولى الأمر سارية.
- على الجهات المشاركة ارسال كشف بيانات الأطفال المذكورة عاليه للمشاركين فى المسابقة.

شروط خاصة بالمسابقة..
للمتسابق الحق في أن يشارك فى أكثر من مجال
لا يحق للمتسابق المشاركة بأكثر من عمل فى مجال واحد
يفضل الكتابة على الكمبيوتر
يكتب على العمل اسم المسابقة الحديقة الثقافية في عيون أطفالها فى مجال (قصة – شعر_ رسم - فيلم) - ٢٠٢٥
الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أو لم تفز
في حالة عدم استكمال البيانات او الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل
يستبعد العمل المنقول من الإنترنت أو أي مصدر آخر .
ينتهى حق استلام الجوائز بعد شهر من إبلاغكم بتسليم الجائزة.

 

الجوائز..

جوائز مالية الفائز الأول 1500 جنيه، الفائز الثاني 1000 جنيه، الفائز الثالث 500 جنيه.
الفائز الرابع ميدالية ذهبية، الفائز الخامس ميدالية فضية، وشهادات مشاركة لجميع المشاركين. 
يتم إرسال الأعمال على العنوان الآتى: مقر الحديقة الثقافية – شارع قدرى – السيدة زينب.
آخر موعد لتسليم جميع الأعمال فى المسابقة (قصة – شعر – رسم - فيلم) 15 أغسطس2025.

المركز القومى لثقافة الطفل الحديقة الثقافية فنون الفيلم القصير ثقافة

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