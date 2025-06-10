برفقة أمير كرارة.. هنا الزاهد تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "الشاطر"

تواصل الفنانة هنا الزاهد و الفنان أمير كرارة، تصوير فيلمهما الجديد "الشاطر" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض السينمائي.



ونشرت الزاهد صورة تجمعها بأمير كراره من كواليس الفيلم، عبر خاصية “ستوري”، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكانت قد كشفت النجمة هنا الزاهد موعد تصوير فيلمها الجديد "الشاطر" مع النجم أمير كرارة .

وقالت هنا الزاهد في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "سأبدأ تصوير فيلم الشاطر يوم الجمعة المقبل حيث تجمعني مشاهد بأمير كرارة".

هنا الزاهد:

وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن أحدث أعمالها المنتظرة خلال الفترة المقبلة، والتى من أبرزها التعاون الأول مع الفنان أمير كرارة.

وقالت هنا الزاهد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنها انتهت من تصوير مشاهد فيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني ، وأنها تنتظر عرضه فى السينما خلال الفترة المقبلة.

وعن الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، قالت هنا الزاهد إنها تستعد لخوض فيلمين بعنوان الشاطر بمشاركة أمير كرارة ، وفيلم “إن غاب القط” من بطولة آسر ياسين .

وأضافت هنا الزاهد أن هذا التعاون الأول مع الفنان أمير كرارة ، وتحمست جدًا للدور والفيلم لأنه السيناريو مميزًا والفيلم من إخراج أحمد الجندي ومن المتوقع أن ينال إعجاب الجمهور.