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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توترات متصاعدة داخل إسرائيل وسط تطورات جديدة بمفاوضات التهدئة مع حماس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن التعديلات الأساسية التي أضافتها حركة حماس على مقترح الوسيط الأمريكي "ويتكوف" تتركز حول 3 نقاط، وهي: دفعات المحتجزين، ومدة وقف إطلاق النار، إضافة إلى ضمانات أمريكية واضحة لإنهاء الحرب بشكل دائم.

إسرائيل ترد على المقترح المعدل وترسله للوسطاء

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الحكومة الإسرائيلية أعدت ردها على النسخة المعدلة من مقترح ويتكوف، وتم بالفعل إرساله إلى الوسطاء الإقليميين والدوليين، في إشارة إلى استمرار المفاوضات رغم التعقيدات.

حراك داخلي: المعارضة تتحرك لحل الكنيست

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحزاب المعارضة تعقد اجتماعًا اليوم بهدف اتخاذ قرار نهائي بشأن طرح قانون لحل الكنيست، في ظل حالة التوتر السياسي والاحتجاجات الداخلية على إدارة الحكومة للملف الأمني.

تجنيد الحريديم: قرار مرتقب يصعّد الخلافات

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، من المنتظر إصدار 54 ألف أمر تجنيد لمجتمع الحريديم الشهر المقبل، ما يزيد من التوترات داخل الائتلاف الحكومي ويعمق الخلاف مع الأحزاب الدينية، التي ترفض إدراج طلاب المدارس الدينية في الخدمة العسكرية.

قناة القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل إعلام إسرائيلية

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