أزمة نفسية بعد وفاة والده.. شاب يقفز من عقار سكني في مصر القديمة

أنهى شاب حياته ، قفزا من أحد طوابق عقار سكني في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، جراء مروره بأزمة نفسية حادة بعدما توفى والده قهرا على ضبط شقيقته في قضية مخلة بالشرف "تحريض على الرذيلة".

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب جثة هامدة، من أحد العقارات بمنطقة مصر القديمة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الشاب توفى والده قبل أيام قهرا بعد ضبط شقيقته في قضية تحريض على الرذيلة، وأصيب بحالة نفسية سيئة قام على أثرها بإلقاء نفسه من أحد العقارات في مصر القديمة.