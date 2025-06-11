وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي ساعر يرفض التواصل مع نظيره البريطاني

قام وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالاتصال الهاتفي بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر لاطلاعه عن ملامح القرار البريطاني بفرض عقوبات مالية على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش.

ساعر يرفض التواصل الهاتفي مع لامي

ليرفض ساعر التواصل مع نظيره البريطاني،وتلقي المكالمة وكانت قررت الدولة البريطانية بالإنضمام إلى كندا،ونيوزيلندا واستراليا بفرض عقوبات بتجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير ومن المؤسسات المالية في تلك الدول بالتعامل معهم مع حظر السفر عليهم.

ذلك بسبب التعليقات التي وصفتها بريطانيا “بالشنيعة” من سموتريتش وبن غفير حول إبادة المدنيين الفلسطينيين،والتفاخر بقتلهم جوعا.

الخارجية البريطانية تدعو لتنفيذ حل الدولتين

وأكد وزير الخارجية البريطاني لامي بوقت سابق بإن الحل للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية هو تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع،وإرساء سلام حقيقي بالشرق الأوسط.

وفي إطار رفض الدولة البريطانية الإبادة الجماعية بفلسطين أوقفت لندن صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطعت العلاقات التجارية معها لإن تلك الأموال التي تعود على إسرائيل تُستخدم في تمويل قتل الأطفال،والمدنيين حسب ما أعلنته الإدارة البريطانية.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي