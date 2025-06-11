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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنصلية روسيا بالإسكندرية تحتفل باليوم الوطني

احتفالية قنصلية روسيا باليوم الوطني
احتفالية قنصلية روسيا باليوم الوطني
أحمد بسيوني

نظمت قنصلية روسيا العامة بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالًا باليوم الوطني الروسي، بحضور عدد من أبناء الجالية الروسية المقيمين بالمحافظة، تزامنًا مع الفعاليات الرسمية التي تشهدها العاصمة موسكو ومقرات البعثات الدبلوماسية الروسية حول العالم.

ترأس الحفل قنصل عام روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، بحضور ممثلي السفارة الروسية بالقاهرة، وأعضاء القنصلية العامة، ووفد من المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، إلى جانب عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

وشهد الحفل حضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وشخصيات عامة ورجال أعمال، الذين شاركوا الجالية الروسية احتفالها بالمناسبة الوطنية.

وخلال كلمته، أكد القنصل الروسي قوة ومتانة العلاقات بين موسكو والقاهرة، مشيرًا إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "بريكس" التي استضافتها مدينة قازان في أكتوبر 2024، وكذلك حضوره احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية هذا العام.
 

العلاقات التاريخية بين البلدين تعود لعام 1943

أشاد فاسيليان بمشاركة الجنود المصريين في العرض العسكري بالساحة الحمراء، معتبرًا إياها لحظة رمزية تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تعود إلى عام 1943، إبان مواجهة البلدين للتهديد النازي.

كما استعرض القنصل، التعاون الثنائي في المجال النووي، مشيدًا بالتقدم الذي تحرزه مصر في هذا القطاع من خلال مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأكد أن المشروع يمثل نموذجًا بارزًا للتعاون بين البلدين، ويسهم في تنويع مصادر الطاقة، ودعم الصناعات المتقدمة، وتوفير فرص عمل متخصصة.

توأمة بين الإسكندرية ومدينة سانت بطرسبرج

في الشأن الثقافي، أشار فاسيليان إلى اقتراب الذكرى العشرين لعلاقة التوأمة بين الإسكندرية ومدينة سانت بطرسبرج الروسية، مؤكدًا تطلع الجانبين للاحتفال بها في سبتمبر المقبل. 

ولفت إلى اهتمام عدد من المناطق الروسية بتعزيز التعاون مع المحافظات المصرية، في إطار دعم العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين.

الإسكندرية قنصلية روسيا احمد خالد سانت بطرسبرغ تؤامة

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