الكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياط

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثتي شابين في حفرة داخل قطعة أرض تابعة للهيئة العامة للآثار حيث لقيا مصرعهما اثناء بحثهما عن كنز أثري.

وصرحت النيابة بدفن الجثتين عقب الانتهاء من تشريحهما لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات مباحث العياط حول الواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثتين متحللتين داخل حفرة خلال تنقيبهما عن الآثار بقطعة أرض تابعة لهيئة الآثار بمنطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بالعثور على جثتين متحللتين داخل حفرة خلال تنقيبهما عن الآثار بقطعة أرض تابعة لهيئة الآثار بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق