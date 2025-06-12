هجوم مسلح على دورية تابعة للأمن الداخلي بسوريا

أفاد الأمن الداخلي في محافظة درعا بسوريا بتنفيذ مجموعة مسلحة كمينا مسلحا في مساكن جلين.

وقال الأمن الداخلي في بيان له نقلته وسائل إعلام سورية ، إن الهجوم تسبب في إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي إثر تعرض دورية لكمين مسلح نفذته مجموعة خارجة عن القانون في مساكن جلين.

وأشار البيان الى أن الدورية خرجت إلى المنطقة إثر ورود بلاغ عن انتشار مجموعة مسلحة وتعرضت حال وصولها لإطلاق نار مباشر أسفر عن وقوع الإصابة.

وبيّن الأمن الداخلي السوري أنه تم إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة للقبض على المتورطين وتخوض اشتباكات عنيفة معهم.