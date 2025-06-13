أثناء تأجير فستان.. فتاة تتهم صاحبة كوافير وآخرين بالتعدي عليها وشقيقتها بحلوان

حررت فتاة محضرا بقسم شرطة حلوان جنوب القاهرة اتهمت فيه عاملين بـ كوافير ومالكته بالتعدي عليها بـ كرباج وسحلها بسبب خلافات على تأجير فستان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ من فتاة اتهمت فيه مالكة كوافير والعاملين لديها بالتعدي عليها بالضرب والتنمر على شقيقتها أثناء محاولة تأجير فستان.

وقالت الفتاة المجني عليها في واقعة كوافير حلوان، إن إحدى العاملات قامت بالتنمر على شقيقتها أثناء تأجير الفستان وحال معاتبتها لهم قاموا بالتعدي عليها وعلى شقيقتها بالكرباج.

وتكثف أجهزة أمن القاهرة من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.