السجن المشدد 10 سنوات لعصابة الكيف في السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة بيضاء في السلام.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وعثر بحوزتهما علي كمية من الهيروين المخدر وأقراص الترامادول وسلاح أبيض ومبلغ مالي و3 هواتف محمول، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بهدف التربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.