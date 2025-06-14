جاسيكا حسام الدين تتالق بإطلالة صيفية جذابة في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة الشابة جاسيكا حسام الدين احدث جلسة تصوير لها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت جاسيكا حسام الدين بالطلاله صيفيه بفستان من اللون الاصفر و تركت شعرها مسدلا والاعتماد على ميك أب خفيف.



يذكر أن تستعد الفنانة جاسيكا حسام الدين لتصوير مشاهدها في فيلم إذما ، بطولة الفنان أحمد داود قريباً.

قالت جاسيكا حسام الدين في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، سعيدة للغاية للتعاون مع الفنان أحمد داود و هبدأ في التصوير في الفترة المقبلة ان شاء الله في فيلم إذما.

يشارك في بطوله فيلم إذما العديد من النجوم منهم “ أحمد داود ، بسنت شوفي ، أحمد داش ، جاسيكا حسام الدين، العمل من تأليف وإخراج محمد صادق”.