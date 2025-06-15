جنوب سيناء: انطلاق امتحانات الثانوية العامة وتفعيل نظام الكاميرات لمنع الغش

فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء، أبوابها، اليوم الأحد، لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة في موعدها المحدد، وجرى مرور الطلاب في ممرات لتسهيل أعمال التفتيش قبل دخول اللجان بوقت كافي.



وشهد محيط اللجان تشديدات أمنية لتأمين سير عملية الامتحانات، وقامت الأجهزة الأمنية بغلق الطرق الفرعية المؤدية للجان، وعمل تحويلات جانبية أمام اللجان لعبور السيارات.

وتمركز رجال الشرطة، وسيارة حماية مدنية وإسعاف أمام كل لجنة، مع عمل ممرات لدخول الطلاب لإتاحة الفرصة لتطبيق نظام التفتيش بالعصا الالكترونية.



وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أوراق الأسئلة وصلت اللجان في الوقت المحدد، وجرى فتح اللجان لاستقبال الطلاب قبل موعد الامتحانات بوقت كافي لتفتيش الطلاب قبل الدخول، مؤكدا أنه يجري متابعة سير اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية. على مدار اليوم.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه تأمين محيط اللجان، وخطوط السير الخاصة بالمراقبين ورؤساء اللجان من وإلى الاستراحات، إلى جانب تأمين أماكن الإقامة الخاصة بهم على أعلى مستوى، وتوفير كافة الاحتياجات الخدمية اللازمة داخل هذه الاستراحات، إضافة إلى توفير كافة احتياجات الطلاب داخل اللجان من مبردات مياه ومراوح نظرًا لارتفاع درجة الحرارة بالمحافظة.



وأشار إلى أنه جرى تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات داخل اللجان على أعلى مستوى لرصد أي محاولات للغش.



ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم على فترتين، الأولى تربية دينية من الساعة 9 إلى الساعة 10:30، والفترة الثانية من الساعة 11 حتى الساعة 13:30.



جدير بالذكر، أن عدد لجان الامتحانات بجنوب سيناء بلغ 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول بلغ 1424 طالب وطالبة.



و يوجد مركزين رئيسين لتوزيع أسئلة الامتحانات إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".