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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يوجه بمراجعة كاميرات لجان الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة في معادها

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة أول يوم فى سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ( الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان بالنظامين القديم والحديث فى مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية.

 تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

تطبيق إجراءات تفتيشية صارمة

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

مراجعة الكاميرات داخل اللجان

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

جدير بالذكر أنه يؤدي الطلاب الآن في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية ، امتحان التربية الدينية الذي يؤديه طلاب النظامين الجديد والقديم بجميع الشعب ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )

ويستمر زمن امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية من 9 صباحا حتى 10:30 صباحاً

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