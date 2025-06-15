إجراءات أمنية محكمة.. انتظام لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ| صور

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ صباح اليوم انتظامًا تامًا داخل اللجان، وذلك وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة لتأمين العملية الامتحانية وضمان سيرها بسلاسة وهدوء.

انتشرت منذ الساعات الأولى للصباح، القوات الأمنية أمام مقار اللجان بمختلف مدن وقرى المحافظة، لتنظيم دخول الطلاب ومنع أي تجمعات، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور، والتي قد تعيق حركة السير.

كما كثفت الدوريات الأمنية وجودها حول المدارس لمراقبة الوضع والتدخل الفوري في حال رصد أي مخالفات.

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن الطلاب دخلوا في هدوء تام، وتم توزيع أوراق الأسئلة في الوقت المناسب.

ويؤدي 28 ألفًا و102 طالب وطالبة امتحان مادة التربية الدينية بالفترة الأولى، وامتحان مادة التربية الوطنية بالفترة الثانية.