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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: نتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات مياه الشرب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
آية الجارحي

عقب جولته بعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ختام جولته اليوم، إلى محافظة كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ومسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. 

وخلال الزيارة اطلع وزير الإسكان، ومحافظ كفرالشيخ، على بيان عن المشروعات التي تم إنجازها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حتى ٢٠٢٥، والموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد ٧ مشروعات بقرى ومركز مطوبس، وكذا الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ٤ مراكز بالمحافظة، بجانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظة كفرالشيخ، والتي تشمل عدد 3 محطات معالجة بإجمالي طاقة انتاجية 29 ألف م3 / يوم، وعدد 9 مشروعات صرف صحي، وغير ذلك من المشروعات. 

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بإعداد تقارير متابعة دورية عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها، وسرعة دخول المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأهالي المحافظة، ووضع الخطط للاحتياجات المستقبلية من خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي للمحافظة. 

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة التنسيق مع الجهات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ لسرعة إنجاز المشروعات، والمتابعة الميدانية من مسئولي المشروعات على الأرض لتذليل أي عقبات إن وجدت وسرعة الإنجاز، وتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات الفنية المتفق عليها لتحقيق أقصى استفادة، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

عقب ذلك، تفقد المهندس شريف الشربيني، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية قمسيون بمركز مطوبس، والجاري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ إلى شرح مفصل من مسؤولي الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، كما تفقدا وحدات المعالجة، وأحواض التهوية، وخزانات التجميع، ومبنى التشغيل والتحكم، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتوصيل خدمات الصرف الصحي المتكاملة للقرى والمناطق الريفية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان حريصة على متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا، والتأكد من جودة الأعمال ومطابقتها للمعايير الفنية والبيئية.

من جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يُعد من المشروعات الحيوية التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير خدمات البنية التحتية الأساسية، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المحطة تُمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن محطة معالجة قمسيون تُعد من المحطات النموذجية التي تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتاً إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ودخوله الخدمة رسميًا لخدمة أهالينا بمركز مطوبس.

وشدد محافظ كفرالشيخ على استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

بدوره، أوضح اللواء أمين شوقي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن محطة المعالجة بقرية قومسيون شرق تُقام على مساحة تُقدر بنحو 6 أفدنة، وتبلغ طاقتها التصميمية 7500 متر مكعب يوميًا، وستخدم 6 قرى هي: العظمة، التويبنة، الفار، المنشية، القني، والبرانية، وجارٍ الاستلام الابتدائي للمشروع، لتخدم بذلك نحو 13% من سكان مركز مطوبس، فضلًا عن القرى والعزب التابعة للوحدة المحلية ببني بكار.

جاءت الزيارة بحضور السيد/محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ، واللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الإسكان ومحافظة كفر الشيخ.


 

كفر الشيخ مياه الشرب الصرف الصحي حياة كريمة

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