على طريقة برايل.. الهلال الأحمر المصري يمنح دورة إسعافات أولية لذوي الإعاقة البصرية

قام الهلال الأحمر المصري، بعقد دورة تدريبية فى مجال الإسعافات الأولية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بمشاركة نحو 24 مستفيدًا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "كن عينى".



يشمل التدريب جانب نظري من خلال منح كل متدرب إرشادات الإسعافات الأولية على طريقة برايل، وتدريب عملي على المسح الأولى، إنعاش القلب والتنفس (CPR)، انسداد مجرى الهواء المفاجئ، مشاكل التنفس، الأزمة القلبية، السكتة الدماغية، الصدمة، مرض السكر، التشنجات، الإغماء، الإسهال، الجروح، النزيف، الحروق، الكسور، التسمم، العض واللسعات واللدغات، التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة.



وتستهدف دورات الهلال الأحمر المصري فى مجال دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية، جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس والجامعات، شباب النوادي، ربات البيوت، العاملون بالشركات والمصانع والبنوك والمنظمات الدولية.



ويمكن الحصول على دورة الإسعافات الأولية والاستفسار عبر الاتصال بالخط الساخن رقم ( 15322)، أو التواصل عبر صفحة الهلال الأحمر المصري الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .