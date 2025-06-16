ليس لإحراج الغائبين و المعني في بطن الشاعر .. رئيس البرلمان منتقدا غياب نواب

انتقد المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب غياب بعض النواب عن جلسة مناقشة الموازنة العامة.

وقال خلال الجلسة العامة " أٌقول أسماء الغائبين بصوت عالي نظرا لأهمية الجلسة و ليس لإحراج النواب الغائبين و المعني في بطن الشاعر .



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.



و طالب المستشار حنفي جبالي ممثلي وزارة التخطيط بتدوين ملاحظات النواب خلال الجلسة لإبلاغها لوزيرة التخطيط رانيا المشاط.

و أَضاف " علشان الوزيرة ترد على النواب غدا للأسف الوزيرة لم تحضر حتى الآن " . الجدير بالذكر أن وزير المالية حضر خلال جلسة اليوم بعد أن انتقد رئيس المجلس غيابه عن الجلسة " .