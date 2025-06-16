هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟ فقد يفوت وقت صلاة الضحى على بعض المؤمنين ويتساءل كثيرون هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟ حكمها في ذلك حكم قضاء الصلوات الفائتة.

هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟

وفي السياق، قال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي ﷺ، ويجوز قضاؤها إذا فاتت الإنسان في حالة وجود عذر أو نسيان".

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات سابقة له، بحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، فكما نرى أن النبي ﷺ أوصى بهذه السنن الثلاث".

وأشار إلى أن من فاتته صلاة الضحى بسبب انشغاله أو نسيانًا، فله أن يقضيها بعد فوات وقتها، وقد أجاز بعض الفقهاء ذلك.

وقت صلاة الضحى

وعن وقت صلاة الضحى بيّن أنه يبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا، ويمتد إلى ما قبل أذان الظهر بـ 10 دقائق، مشيرًا إلى أن كل هذا الوقت يُعد وقتًا لصلاة الضحى.

وأداء صلاة الضحى الذي يؤديها المسلم في وقتها بعد شروق الشمس تعد من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ويثاب عليه.

حكم صلاة الضحى

صلاة الضحى سنة مؤكدة، واظب النبي صلى الله عليها وامرنا بالمحافظة عليها وأوصى بها، لذلك يستحب محافظة المسلم عليها يوميًّا.

وهى صلاة الأوابين أي: التَّوابين كثيري الرجوعِ إلى الله تعالى، وهى التى أوصى النبي على أدائها، ورغَّب فيها.

عدد ركعات صلاة الضحى

للمسلم أن يؤدي صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصليها ركعتين ركعتين.

ويجب أن يجعل المصلي لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.

كيفية صلاة الضحى

إذا صلى المسلم صلاة الضحى أكثر من ركعتين، فالأفضل له أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه أحمد وأصحاب السنن.

ونوه بأن وقت أدائها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال.