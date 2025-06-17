جهود توطين صناعة السيارات في مصر.. المكون المحلي وصل لـ 45%

كشف اللواء مهندس أسامة عبدالعليم رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، أن الشركة عرضت على الرئيس السيسي الأنشطة الخاصة بالتصنيع للشركة العربية، والتي تشمل صناعات مختلفة على رأسها السيارات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن مصنع السيارات الخاص بالشركة، عريق وذو جذور، وتم تنفيذه 1977، وهو من أهم مصانع الهيئة.

وذكر أن المصنع له خبرة كبيرة في صناعة السيارات، وقام بإنتاج موديلات لـ 14 شركة عالميا، ويتم تصنيع سيارات لـ 3 ماركات شهيرة، موضحا أن الشركة تنتج السيارات الجيب، بنسبة لا تقل عن 45%.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات: الشركة تواصل جهودها والتطوير والعمل على تصنيع السيارات بنسبة مكون محلي كبير، لتوطين صناعة السيارات.