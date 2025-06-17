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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجويسا يُقرر البقاء في نابولي رغم العروض السعودية

الكاميروني فرانك إنجويسا
الكاميروني فرانك إنجويسا
إسلام مقلد

في تطور جديد بشأن مستقبل النجم الكاميروني فرانك إنجويسا، لاعب خط وسط نابولي الإيطالي، كشفت تقارير صحفية عالمية أن اللاعب قرر الاستمرار مع ناديه وعدم الرحيل إلى الدوري السعودي، رغم الاهتمام الكبير الذي أبدته أندية سعودية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان إنجويسا قد ارتبط اسمه في الأسابيع الماضية بعدة عروض من أندية في دوري روشن السعودي، في ظل رغبة بعض الأندية في تدعيم مراكز خط الوسط بعناصر ذات طابع بدني وفني قوي، إلا أن الأمور شهدت تحولًا ملحوظًا مؤخرًا.

وبحسب ما أعلنه الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو عبر موقعه الرسمي، فإن موقف إنجويسا تغير بشكل واضح، إذ كان متوقعًا رحيله بعد التعاقد مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الذي انضم مؤخرًا إلى نابولي قادمًا من مانشستر سيتي، مما فتح الباب أمام إمكانية خروج اللاعب الكاميروني من حسابات الجهاز الفني.

لكن، وبحسب دي مارزيو، فإن العروض التي تلقاها إنجويسا لم تكن مرضية له سواء من الناحية الفنية أو المادية، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالبقاء ضمن صفوف فريق الجنوب الإيطالي لموسم إضافي، مع مواصلة المنافسة على مركزه في التشكيلة الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن قرار إنجويسا لن يؤثر على خطط نابولي في سوق الانتقالات، حيث لا تزال الإدارة تسعى لتدعيم وسط الملعب بلاعبين جدد استعدادًا للموسم المقبل، مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق.

ويُذكر أن فرانك إنجويسا خاض في الموسم المنقضي 37 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5، وقدم مستويات قوية جعلته أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة نابولي، خاصة في المباريات الكبرى.

ويُنتظر أن يكون بقاء إنجويسا إضافة فنية كبيرة للفريق، خاصة في ظل الاستحقاقات المنتظرة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

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