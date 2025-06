‏SPIDER-MAN : BRAND NEW DAY يدخل مرحلة ما قبل الإنتاج في المملكة المتحدة

بدأت شركة “مارفل ستوديوز” التحضيرات الأولية لفيلمها الجديد المرتقب “SPIDER-MAN: Brand New Day”، حيث دخل المشروع رسميًا مرحلة ما قبل الإنتاج في المملكة المتحدة، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأشهر القادمة.

وأكدت مصادر مقربة من الإنتاج أن توم هولاند سيعود لتجسيد شخصية “بيتر باركر/سبايدر مان”، بينما من المتوقع أن تعود النجمة زيندايا بدور حبيبته، والممثل جايكوب باتالون بدور “نيد”، صديق سبايدرمان المقرّب.

كما انضمت الممثلة الصاعدة سادي سينك، الشهيرة بدورها في Stranger Things، إلى طاقم العمل، إلى جانب ليزا كولون-زايس، المعروفة بأدائها القوي في مسلسل The Bear، في أدوار لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.

الفيلم يعتبر بداية فصل جديد لشخصية سبايدرمان في عالم مارفل السينمائي بعد نهاية ثلاثية Homecomin.

ومن المتوقع أن يستكشف الفيلم تبعات محو هوية “بيتر باركر” من ذاكرة العالم، والتركيز على نضجه كبطل يعمل في الظل، في إطار أكثر واقعية ونضجًا من سابقيه.



ورغم عدم الإعلان رسميًا عن موعد العرض النهائي للفيلم، تشير التوقعات إلى أن “Spider-Man: Brand New Day” سيُعرض في صيف أو خريف 2026، وتحديدا يوم 31 يوليو.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التصوير خلال النصف الثاني من عام 2025 بعد انتهاء التحضيرات الأولية وانتهاء الموسم الصيفي.

تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته الثلاثية السابقة التي بدأت بـ Spider-Man: Homecoming (2017)، مرورًا بـ Far From Home (2019)، وانتهاءً بـ No Way Home (2021)، والتي حققت مجتمعةً أكثر من 3.9 مليار دولار عالميًا، ورسّخت مكانة توم هولاند كأحد أبرز من جسدوا شخصية الرجل العنكبوت على الإطلاق.