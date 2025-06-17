بالصور الجوية.. النقل تكشف تقدم إنشاء محطة تحيا مصر 2 على رصيف 100 بميناء الدخيلة

نشرت وزارة النقل صورًا جوية حديثة لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض الجاري إنشاؤها على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تعزيز قدرات مصر في مجال التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

ويُقام المشروع على مساحة تُقدَّر بنحو 840 ألف متر مربع، ويشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا على رُصيف بطول 1200 متر (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 مترًا)، وبعمق يصل إلى 18 مترًا، مع قدرة على استقبال السفن العملاقة حتى 400 متر طولًا وطاقتها تصل إلى 24 ألف حاوية.

تبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة حوالي 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، حيث يُخصص الجزء الأكبر منها لحاويات الترانزيت، مما يعزز من موقع ميناء الدخيلة كمركز محوري في حوض البحر المتوسط في هذا النوع من التجارة الدولية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يمثل خطوة مهمة في تنفيذ مشروع محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وتنفيذا لهذا التوجه، تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات مع تحالف "هاتشيسون – MSC" العالمي، بالشراكة مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.



