العناية المركزة في شفاء الأورمان تستقبل 205 حالات للأطفال خلال عام



استقبلت وحدة العناية المركزة بمستشفى شفاء الأورمان للاطفال بالأقصر 205 حالة حرجة خلال عام، وذلك من منتصف شهر يونيو 2824 وحتى الآن ، في بيئة مجهزة بالكامل للتعامل مع أدق التفاصيل الطبية التى تحتاج إلى مراقبة وعناية فائقة على مدار الساعة.

وتقدم وحدة العناية المركزة، الرعاية باستخدام أجهزة متطورة ، ونظام مراقبة دقيق، وكوادر طبية وتمريضية مؤهلة للتعامل مع مضاعفات العلاج، وحالات التسمم، والعدوى، وغيرها من المواقف التى تتطلب تدخلا فوريا.

الدكتور محمود الزمبيلى، مدير مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الاطفال، أكد على أن العناية المركزة تمثل خط الدفاع الأول في الحفاظ على حياة الأطفال ، موضحا أن العاملين في المستشفى فى كل لحظة داخل وحدة العناية لضمان بقاء الطفل واستقراره ، حتى استكمال خطة علاجه بالكامل.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، أن المستشفى خطت خطوات جبارة ومذهلة في برامج علاج اورام الأطفال ، موضحا أن هذه الخدمة تقدم بالكامل رغم تكلفتها المرتفعة ، مشددا :" لا نسمح باي تأخير أو تقصير داخل العناية الحرجة، لأنها لحظات فارقة في حياة كل طفل ، لافتا إلى أن الجميع داخل الوحدة حريصون على تقديم الرعاية بكل التزام ومسؤولية".