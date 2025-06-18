السكرتير المساعد بالأقصر يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة الزينية

قاد اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر حملة مكبرة لتنفيذ أعمال إزالة للتعديات بمركز ومدينة الزينيه بالتنسيق مع أحمد أبو عيش رئيس المدينة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة .



وأوضح رئيس مدينة الزينيه أنه تم تنفيذ أعمال الإزالات لعدد 11 حالة تعدى بقرية المدامود بحرى على مساحة 3650 متر تقريباً ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وجاء ذلك بحضور رئيس قرية المدامود بحري، و مدير الإدارة الهندسية بالزينيه، و مديري إدارات المتابعة الميدانية، و الإدارة الزراعية، و الجمعية الزراعية، وحماية الأراضي بالزينيه ، والقوات الأمنية من مديرية أمن الأقصر، ومدير مباحث مركز شرطة طيبة .