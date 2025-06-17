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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نخطو سويًا .. مشروع فني بالأقصر لإعلاء روح الانتماء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

يقام يوم الجمعة المقبل 20 يونيو، في قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر العرض المسرحي "نخطو" والذي يجمع بين الرقص المعاصر والمسرح الجسدي، في تجربة هي الأولى من نوعها في صعيد مصر تدمج الأطفال مع كبار السن.


يجمع العرض 30 مشاركًا، في تعاون فني هو "الأول من نوعه" في المنطقة بين أطفال، شباب، وكبار سن من الرجال والنساء، يحتفون بقوة وإبداع لإعادة تعريف التعبير بالحركة في جنوب الصعيد. وذلك بعد أشهر مكثفة من التدريبات، والبروفات، وورش العمل في الرقص المعاصر، العلاج بالحركة، المسرح الجسدي، والألعاب التفاعلية.
ويأتي العرض المسرحي ليعبر عن تيمة الحركة وأهميتها في حياة الانسان باعتبارها تراثًا متجذرًا في الأرض، ورابطة توصل بين كبار السن والأطفال بعضهم ببعض فيعكس قوة الفن عبر الحركة لتتخطى حواجز العمر والثقافة. وذلك ضمن مشروع فني كبير بعنوان "نخطو سويًا" من تنفيذ وإدارة شركة إيكو للفنون، بالتعاون مع جمعية الصعيد للتربية والتنمية، وبدعم من الاتحاد الاوروبى واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية. 
وقالت "نرمين حبيب" مخرجة العرض والمؤسس المشارك لشركة إيكو  إن مشروع "نخطو سويا" يهدف إلى المزج بين وسائط فنية متعددة مصمم خصيصًا لكبار السن والأطفال بمحافظة الأقصر، لاستكشاف حركة الجسد الفطرية وتنمية الشعور بالانتماء والهوية داخل مجتمع يتزايد فيه الانفصال والعزلة، وليساعد كبار السن على إعادة اكتشاف الطفل بداخلهم، ويساعد الأطفال على تعزيز إحساسهم الطبيعي بالفضول والإستكشاف.
إلى جانب العرض المسرحي سوف يتم تقديم فيلم قصير عن رحلة المتدربين يستعرض أهمية الحركة عند الانسان ويحكي تجارب المشاركون/ات وارتباطهم الشخصي بفعل الرقص والحركة، كما سيتم تقديم معرض للفنون التشكيلية بالتعاون مع المركز الثقافي ريتروسبوت. ومن المقرر إعادة تقديم العرض مرة أخرى في القاهرة قريبًا.

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