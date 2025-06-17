وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد أعمال الوحدات بالقرنة والطود

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر بجولة تفقدية لوحدة حاجر الأقالته بإدارة القرنه الصحية ، حيث تابع إنتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة سير أعمال المنشآت الصحية لضمان تقديم خدمة طبية لائقة،

كما قام وكيل وزارة الصحة بتفقد وحدة حاجر الضبعية للتأكد من توافر الأمصال ، وإلتزام العاملين بالحضور، و بمعايير نظافة المكان وإتباع الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى.

وأيضاً تمت متابعة أعمال وحدة حاجر المريس بإدارة الطود الصحية لمتابعة آخر مستجدات العمل والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات.

وفى إطار متابعة أعمال القوافل الطبية تفقد "أبو العطا" سير أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة على مدار يومين بمركز شباب الرضوانيه بإدارة البياضيه الصحية ، والتى تستهدف ضمان وصول الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين بالمناطق المحرومة للتيسير عليهم .